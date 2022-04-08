МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в апреле-мае может сползти в коридор 60-65 рублей, если сохранятся текущие условия, в том числе ограничения на Московской бирже, оценил для РИА Новости аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Аналитик объяснил, кто и зачем толкает рубль вверх

Курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум на отметке 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Более того, рубль продолжил уверенно укрепляться и далее: курс доллара опускался в четверг уже до 74,26 рубля — минимума с 10 февраля. Сейчас рубль колеблется в районе 76 за доллар на торгах на бирже.

"В апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60-65 рублей, но при условии, что ЦБ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой, а активность экспортёров сохранится на текущих уровнях. Вероятно, столь сильное укрепление рубля может привести к частичному сокращению накопленных валютных сбережений населения", — комментирует Головинов.

Что касается упомянутых ограничений, то сейчас иностранцам запрещено выводить активы за рубеж, наложены ограничения и на вывод активов резидентами. Кроме того, для предотвращения спекуляций с долларом и евро введена заградительная комиссия на их покупку на Московской бирже, физлицам также нельзя покупать наличные доллары и евро, экспортеры в обязательном порядке продают 80% выручки. С учётом этих мер и того, что импорт при этом резко упал, рублю и удалось так укрепиться этой весной, поясняет Головинов.