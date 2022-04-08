МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Банк России с 11 апреля отменит комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро, говорится в Telegram-каналах Альфа-банка и Газпромбанка и подтверждается в письме ЦБ, которое есть у РИА Новости. Курс доллара за неделю упал на 7,87 рубля

"С 11 апреля не надо платить обязательные 12% за биржевые сделки с долларами и евро", — сообщил Альфа-банк.

В Газпромбанке отметили, что получили соответствующее предписание Банка России, которое вступит в силу с 11 апреля.

"Банк России предписывает: с 11.04.2022 профессиональным участникам рынка ценных бумаг и ПАО Московская биржа не применять предписание Банка России от 04.03.2022 № 018-38/1363 и дополнение к нему от 31.03.2022 № 018-38-6/2553", — говорится в письме, адресованном профучастникам рынка ценных бумаг и Московской бирже.

ЦБ с 4 марта ввел биржевую комиссию в 12% при покупке долларов, евро и фунтов для российских компаний с прямым доступом к валютному рынку Московской биржи. Но при этом комиссия не взималась с компаний-импортеров.