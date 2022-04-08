МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рубль сильно ослабеет на торгах в понедельник из-за отмены Банком России комиссии в 12% на покупку валюты на бирже, но обвала курса не будет, сказал РИА Новости директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров. Банк России снял часть ограничений на продажу банками валюты россиянам

"В понедельник валютный рынок откроется существенным ослаблением рубля. Но большого обвала не ждем, так как в апреле в Россию поступят рекордные платежи по экспорту, что должно нивелировать эффект от покупки рублей физическими лицами. Также большое количество рублей абсорбировано высокими депозитными ставками", — сказал эксперт.

Рубль ослабел в пятницу к доллару – до уровня 76,08 рубля, евро поднялся до 82,7 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

ЦБ РФ сообщил ранее в пятницу, что с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров. Также регулятор с 11 апреля отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров. ЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

ЦБ РФ с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и установил комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности. При этом комиссия не взималась с компаний-импортеров.