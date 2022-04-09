МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Курс рубля может стать более прогнозируемым и менее волатильным, если российские власти введут ряд регуляторных мер, в том числе обязательные интервенции на валютном рынке в ту или иную сторону, заявил РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Финансист назвал планку, на которой "зависнет" рубль

Минфин и ЦБ выработают меры для того, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным, сообщил в четверг журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Полагаю, что курс останется рыночным и плавающим, но будут введены процедуры корректировок норм продажи валютной выручки, размеров обязательных комиссий и тому подобное. Возможно — обязательность интервенций в ту или иную сторону, примерно как было в нулевых, при похожем режиме ограничений", — говорит Табах.

При этом он добавил, что "оптимальным курсом рубля является рыночный при разумных и продуманных мерах регулирования рынка".

Курс доллара после стремительного взлета в конце февраля – начале первого весеннего месяца обновил на Московской бирже 10 марта исторический максимум на отметке 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Более того, рубль продолжил уверенно укрепляться и далее: курс доллара опускался в пятницу уже до 71 рубля — минимума с ноября 2021 года. Сейчас рубль колеблется в районе 75 за доллар на торгах на бирже.