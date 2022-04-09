МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Следующим шагом, способствующим стабилизации чрезмерно укрепляющегося рубля, может стать снижение обязательной продажи валютной выручки для экспортеров до 50% с нынешних 80%, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Эксперт назвал способ снизить волатильность рубля

Курс доллара к рублю стремительно взлетел в конце февраля – начале марта. Американская валюта 10 марта установила на Московской бирже исторический максимум на отметке 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля этот провал был компенсирован. Более того, рубль продолжил уверенно укрепляться и далее: в пятницу курс доллара опускался уже до 71 рубля — минимума с ноября 2021 года.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля до 17% с 20%.

Этот шаг был сделан скорее для понижения кредитных ставок и облегчения жизни промышленности и строительству, рассуждает Суверов. Банк России начал новую игру с курсом рубля

"Про слишком крепкий рубль ЦБ РФ если и думал, то во вторую очередь – это не его забота, а скорее Минфина РФ, если судить по заявлению его главы Антона Силуанова в четверг. Он указал на волатильность и ухудшившуюся прогнозируемость рубля – читай на слишком его сильное укрепление. Поэтому после снижения ключевой ставки ЦБ свой ход может сделать Минфин, понизив объем обязательной продажи валютной выручки с нынешних 80%, например, до 50%", — считает эксперт.

Понижение ключевой ставки ЦБ при прочих равных, конечно способствует ослаблению рубля, однако в текущих условиях этот фактор не работает, говорит Суверов. "Во-первых, скорость повышения и последовавшего снижения несопоставимы (с 9,5% до 20% и затем лишь до 17%). Однако главное в том, что торговый баланс и баланс потоков денег на Московской бирже остаются в пользу рубля. Поэтому, если есть задача все же остановить рубль в росте, то можно попробовать сокращение продаж валюты экспортерами", — резюмирует эксперт.