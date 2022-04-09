МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Новая волна антироссийских санкций разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе, заявил министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, которая прошла под председательством Китая. Силуанов рассказал о роли стран БРИКС в текущей волне санкций

Участники встречи отметили значительное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и санкций на восстановление мировой экономики, сообщает пресс-служба Минфина.

"Он (Силуанов — ред.) отметил, что новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США", — говорится в сообщении Минфина.

Министр финансов РФ призвал страны БРИКС ускорить работу по использованию национальных валют в торговле, интеграции платежных систем и карт, а также созданию аналога системы SWIFT и собственного рейтингового агентства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.