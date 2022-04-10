МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. После того, как Россия заставит "недружественные страны" открыть рублевые счета в российских банках, рубль станет очень сильной валютой, считает известный экономист Александр дель Валль. Он объясняет это тем, что рубль будет обеспечен стратегическими товарами и большими золотыми резервами Центробанка РФ. В своей публикации в газете Valeurs actuelles Дель Валль называет несколько причин, благодаря которым рубль заметно окреп в последние дни. Финансист назвал настоящий курс рубля к доллару

Во-первых, некоторые европейские страны продолжат покупать газ у России даже за рубли. Венгрия, Словакия и Австрия уже открыто заявили, что не будут прекращать закупки. По словам эксперта, другие страны Европы, сильно зависящие от российского газа, уже открыли счета в "Газпромбанке" и перевели туда валюту.

Во-вторых, поддержку рублю оказывают устойчивые торговые отношения России с такими крупными экономиками, как Китай, Бразилия, Индия. Кроме того, Москва поддерживает контакты с перспективными арабскими странами и наиболее развитыми государствами Африки.

"Это смягчило опасения по поводу того, что Россия станет неплатежеспособной, а значит, помогло укрепить рубль", — пишет Дель Валль (текст по ИноСМИ).

В-третьих, российской валюте помогла политика ЦБ, экстренно поднявшего ключевую ставку до 20%. По словам эксперта, российские власти стараются "разубедить" граждан бежать от рубля, сдерживая таким образом снижение его курса. Аналитик рассказал об "аномальном" курсе доллара

В-четвертых, эффективным оказалось и требование к российским экспортерам об обмене 80% валютной выручки на рубли. Российские компании ведут активный бизнес-обмен с иностранными предприятиями и зарабатывают "много евро, долларов и иен", пишет экономист. "Перевод 80% доходов российских экспортирующих компаний в рубли создает большой спрос на российскую валюту, что способствует ее укреплению", — пояснил он.

В-пятых, предотвратить падение рубля помогла пауза в торгах на Мосбирже, в частности, запрет на продажу иностранных ценных бумаг.

Дель Валль подчеркивает, что попытка изолировать Россию с помощью санкций ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира. Вместе с тем остаются определенные угрозы для российской валюты. Так, ряд стран в Европе может отказаться платить за газ в рублях и обратиться к другим поставщикам, особенно если на них надавит Вашингтон.

"Соединенные Штаты, безусловно, не будут сидеть сложа руки, видя намерения России, Китая и других игроков способствовать дедолларизации, так как они могут потерять главный рычаг своей власти", — утверждает экономист.