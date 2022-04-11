МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" временно отключил в приложении возможность покупать все валюты, кроме долларов, евро, фунтов и юаней, это связано с нехваткой валюты на Мосбирже, говорится в сообщении техподдержки, которое получил корреспондент РИА Новости. Сбербанк остановил валютные переводы за рубеж

"Временно отключили возможность покупать все валюты, кроме долларов, евро, фунтов и юаней. На Московской бирже недостаточно валюты, и ее курс быстро меняется", — говорится в сообщении.

Ситуация с валютой на Московской бирже не позволяет банку "гарантировать хороший курс конвертации для некоторых валют". "Мы ждем, когда ситуация на бирже улучшится, тогда сможем добавить больше валют для покупки", — отметили в банке.

При этом, конвертация валют при совершении покупок работает в обычном режиме, отметили в "Тинькофф банке".