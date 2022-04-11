МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рубль упал в пятницу к доллару — до уровня 79,07 рубля, евро поднялся до 86,27 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро — на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.