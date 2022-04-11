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2022
https://1prime.ru/Forex/20220411/836641265.html
Курс доллара по итогам понедельника вырос до 79,07 рублей
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Рубль упал в пятницу к доллару — до уровня 79,07 рубля, евро поднялся до 86,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 11.04.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рубль упал в пятницу к доллару — до уровня 79,07 рубля, евро поднялся до 86,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро — на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.