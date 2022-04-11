МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник упал против доллара и евро, отыгрывая послабления ограничительных мер ЦБ и в первую очередь — отмену комиссии по покупке долларов и евро на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,99 рубля, до 79,07 рубля, евро — на 3,57 рубля, до 86,27 рубля.

Доллар максимально поднимался с утра в понедельник до 82,1 рубля, а евро – до 88,75 рубля.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

На российском валютном рынке в понедельник преобладало ослабление рубля к доллару и евро. После мощнейшего ралли предыдущих четырех недель, когда доллар и евро рухнули чуть менее чем в два раза, финансовые регуляторы РФ предприняли меры по ослаблению такого укрепления рубля.

В минувшую пятницу ЦБ РФ неожиданно решил понизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых, что, впрочем, не смогло локально переломить основной тренд на укрепление рубля. Более действенной стала объявленная позднее в тот же день отмена с понедельника 12-процентной комиссии за покупку долларов и евро на Мосбирже. Также было объявлено о возможности покупать с 18 апреля наличную валюту.

В итоге спрос со стороны клиентов брокеров на покупку валюты на бирже значительно активизировался, что обусловило рост объема торгов валютой США расчетами завтра до 1,1 миллиарда долларов, хотя на прошлой неделе он стабильно не превышал 1 миллиарда.

Кроме регулятивных мер на динамике рубля сказываются геополитические факторы. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала.

Перспективы продолжения переговоров поддержали курс рубля, и он после утренней волатильности стабилизировался выше локальных минимумов, достигнутых в первые минуты торгов понедельника.

При этом российский рынок акций упал в понедельник на 1,4% по индексу Мосбиржи, однако рост на 2,1% индекса цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемого Московской биржей, несколько сгладил негативный эффект для рубля.

Между тем, рынок нефти вечером терял 4,5%, до 98,1 доллара за баррель сорта Brent на опасениях дисбаланса на рынке, что психологически поддавливало курс рубля.

Негатив на рынке вызван ростом заболеваемости коронавирусом в Китае. Ограничительные меры могут ударить по спросу на нефть, так как Китай является крупнейшим импортером этого сырья. При этом ряд стран намерены продавать нефть из стратегических запасов.

В итоге, доллар вырос к рублю на 3,9%, евро – на 4,3%. Рублевая цена нефти составила около 7,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На рынок возвращается часть покупателей иностранной валюты, однако сохранение других серьезных мер, в особенности 80%-ного норматива для компаний по продаже экспортной валютной выручки не позволит рублю существенно просесть, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"К тому же вдохновленный пятничным снижением ключевой ставки, рынок рублевого долга продолжает свое восстановление. По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в пределах 75-82 рубля", — добавляет он.

Пока сложно говорить об устойчивости тренда на ослабление рубля, поскольку импорт всё ещё остаётся низким, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Экспортёры продают 80% своей выручки, что поддерживает предложение валюты на достаточно высоком уровне. По мере установления новых каналов поставки дисбаланс продавцов и покупателей валюты постепенно сгладится. Ожидания высокого частного спроса (на валюту) не оправдались, поскольку многие желающие купить евро и доллары разместили свои рублёвые средства на депозитах с повышенной ставкой. Соответственно, этот возможный спрос начнёт проявляться только к концу июня", — добавляет он.