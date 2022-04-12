МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Санкции США не смогли нанести ущерб рублю, курс которого стабилизировался, из-за невозможности деглобализации мировой экономики, заявил в колонке для Global Times американский обозреватель Брэдли Бланкеншип, передает РИА Новости. В Германии назвали антироссийские санкции бесполезными

Американский эксперт напомнил о выступлении Джо Байдена 26 марта в Варшаве, когда тот заявил, что из-за западных санкций "рубль превратился в мусор", и назвал это утверждение "явным преувеличением".

"Действительность его опровергла: с момента начала российской специальной военной операции на Украине рубль почти полностью восстановил утраченные позиции", — отметил Бланкеншип и добавил, что Запад, вступив в борьбу с Москвой, переоценил свои силы.

Как вскоре выяснилось, российские энергоресурсы незаменимы для мировой экономики, а их рынок сбыта не ограничивается только союзниками США, написал обозреватель.



Также он отметил, что антироссийские санкции ввели главным образом страны Северной Америки и Европы, тогда как другие предпочли воздержаться от применения этих мер, поскольку разрыв экономических связей и поставок, сложившихся в результате глобализации мировой экономики, ударил бы по ним самим.

Как следствие, для России по-прежнему открыты рынки других регионов, которые не желают и не могут разорвать взаимовыгодные отношения с Москвой.

"Так работает глобализация. И да, она действительно работает. <…> Безусловно, где-то циркулируют истории о финансовом волшебстве российского Центробанка, но важной причиной стабилизации рубля стало то, что деглобализация оказалась невозможной. Это неотъемлемая и постоянная черта мировой экономики", — констатировал Бланкеншип.