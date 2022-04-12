МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара останется заморожен до окончания военного положения на Украине, но постепенное снятие ограничений на снятие наличных со счетов и покупку валюты не исключено. Об этом сообщили в Нацбанке. Предназначенный для России кофе отправляют на другие рынки

Напомним, что с началом спецоперации России на Украине было введено военное положение. Нацбанк Украины на время его действия установил фиксированный курс гривны и ограничил снятие наличных денег в размере 100 тысяч гривен (около 3,4 тысячи долларов) в день.

"Нацбанк будет держать официальный курс доллара замороженным до завершения военного положения на Украине, но не исключает, что постепенно ограничения на покупку валюты и снятие денег со счетов будут сниматься", — говорится в сообщении издания "Страна.ua".

По данным нацбанка, с 24 февраля украинцы продали гораздо больше валюты, чем купили, разница составляет более 350 миллионов долларов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.