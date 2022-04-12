МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Рубль упал во вторник к доллару — до уровня 79,68 рубля, евро опустился до 86,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 79,68 рубля, евро снизился на 2 копейки, до 86,25 рубля.