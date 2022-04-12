МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник продолжил снижаться, но меньшими темпами, чем накануне, против доллара, евро символически опустился. Участники торгов продолжили отыгрывать послабления ограничительных мер ЦБ, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 62 копейки, до 79,68 рубля, евро снизился на 2 копейки, до 86,25 рубля.

РУБЛЬ ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском валютном рынке во вторник сохранилась тенденция к ослаблению рубля против доллара и евро.

Неожиданное решение ЦБ РФ понизить с понедельника ключевую ставку с 20% до 17% годовых, а также отмена 12-процентной комиссии за покупку долларов и евро на Мосбирже продолжили оказывать давление на курс рубля. Эксперт предположил, в каком случае доллар будет стоить 45-55 рублей

Эксперты компании "Финам" оценили, что количество сделок их клиентов в понедельник увеличилось на 30% по сравнению аналогичными показателями неделей ранее. При этом объем сделок подскочил более чем в 10 раз, подсчитали они.

При этом российский рынок акций опустился во вторник на 0,6% по индексу Мосбиржи, индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, несколько также символически сполз, поддержав давление на рубль.

Между тем, рынок нефти вечером рос на 6,8% до 105,2 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы обратили внимание на отчет ОПЕК. Добыча нефти картелем в марте выросла лишь на 57 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля, до 28,56 миллиона баррелей в сутки, и в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение о сокращении (к уровням октября 2018 года) добычи на 51%.

Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее, только за март они прибавили 1,2%. Годовой показатель достиг рекорда с декабря 1981 года. Аналитики ожидали ускорения годового показателя до 8,4%. Месячный показатель совпал с прогнозом. Однако российский валютный рынок сейчас игнорирует внешнерыночные сигналы.

В итоге, доллар поднялся к рублю на 0,8%, евро сполз на 0,03%. Рублевая цена нефти составила около 8,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник курс доллара искал равновесие вблизи отметки 80 рублей, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Объемы поступающей валютной выручки экспортеров, 80% которой компании по-прежнему конвертируют в рубли, все еще существенно перевешивают спрос на инвалюту. Спрос на импорт, выездной туризм остается подавленным. В ценах на нефть идет борьба за уровень 100 долларов. Геополитическая напряженность и опасения перебоев в поставках российской нефти. По нашим оценкам, в среду пара доллар может двигаться в пределах 75-82 рублей", — оценивает он.

В условиях невысоких объемов торгов и жесткого регулирования курс рубля возвращается в относительное равновесие, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

"Валютный сектор по-прежнему практически не реагирует на фундаментальные аспекты на фоне высоких геополитических рисков и фактора внешней неопределенности и ориентируется исключительно на внутренние рамки", — добавляет он.