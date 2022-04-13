МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс евро в среду вечером немного растет к доллару в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0854 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0826 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 125,72 иены со 125,35 иены с закрытия пятницы. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) уменьшался на 0,04%, до 100,25 пункта.

В четверг пройдет заседание ЕЦБ, в итогах которого валютные инвесторы будут искать подсказки относительно дальнейших действий центробанка в монетарной политике. По словам аналитиков Muzinich & Co, которых цитирует газета Wall Street Journal, ЕЦБ может указать на то, что может начать поднимать ставку к началу четвертого квартала. Они также ожидают, что программа выкупа активов центробанка завершится в июле.

Тем временем доллар продолжает торговаться к иене у максимума с 2002 года. Банк Японии продолжает придерживаться мягкой монетарной политики, в то время как Федрезерв США планирует ужесточать свой подход. Это оказывает давление на иену в паре с долларом.