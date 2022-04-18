ЦБ РФ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ГИБКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/Forex/20220418/836687431.html
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ЦБ РФ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ГИБКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ — НАБИУЛЛИНА
https://1prime.ru/Forex/20220418/836687431.html
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