МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров. Путин призвал не допустить падения благосостояния россиян

Он подчеркнул, что те ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, безусловно. Они также затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчётов.

"Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран — надёжных деловых партнёров", — сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Кроме того, президент отметил, что в новых условиях российская экономика должна продвигаться гораздо более высокими темпами.