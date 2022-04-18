МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ускоренное падение евро на Мосбирже при выросших объемах торгов может свидетельствовать о подготовке участников рынка к покупке российского газа за рубли, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Курс евро упал ниже 82 рублей

Курс евро на Московской бирже колеблется в понедельник ниже уровня 1,05 доллара, тогда как на форексе он составляет около 1,08 доллара. При этом активность торгов евро выросла и уже превышает аналогичный долларовый показатель (79 миллиардов рублей против 68 миллиардов в режиме расчетов "завтра").

Глобальное ослабление евро к доллару происходит на фоне роста доходности казначейских облигаций США, а также конфликта у восточных границ ЕС, инвесторы предпочитают покупать американскую валюту, отмечает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "В то же время рост объемов торгов евро на фоне ускоренного его ослабления на Мосбирже может говорить о том, что какие-то контрагенты начали перечислять оплату за газ по новой схеме", — добавляет он.

"Иного объяснения высокому объему торгов евро и расхождению валютных курсов на Мосбирже и на форексе, кроме как подготовкой участников рынка к торговле российским газом за рубли, пока не прослеживается", — рассуждает Олег Сыроваткин из компании "Открытие Инвестиции".

В то же время Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста" допускает, что указанные тенденции на Мосбирже обусловлены опасениями по поводу ужесточения санкций против Сбербанка со стороны ЕС, который готовит шестой пакет санкций. "Насколько происходящее может быть связано с переводом платежей за газ в рубли – сказать сложно", — резюмирует он.