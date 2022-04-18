МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером все больше растёт как к евро, так и к иене с приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск курс евро к доллару снижается до 1,0791 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0806 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 126,75 иены со 126,35 иены с предыдущего закрытия. Это чуть превышает дневные показатели. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растёт на 0,35%, до 100,67 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до максимума с 1981 года в 8,5% с 7,9% месяцем ранее. А только за март потребительские цены выросли на 1,2%.

Федрезерв США в ответ указывает на необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики. Ранее по итогам мартовского заседания регулятор повысил учётную ставку, а также сообщил о начале сокращения своего финансового баланса на 95 миллиардов долларов в месяц.

Но теперь от регулятора ждут ещё больше решительных действий. По данным CME Group, 91% аналитиков предсказывают повышение ставки на следующем, майском заседании, ещё большими темпами. А данные промышленного производства, розничных продаж, числа заявок на пособие по безработице в США пока таковы, что можно ждать такой более агрессивной монетарной политики, что в конечном счёте позитивно для национальной валюты.