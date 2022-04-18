МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 25 копеек, до 79,75 рубля, евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.