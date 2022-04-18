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2022
https://1prime.ru/Forex/20220418/836693317.html
Курс доллара по итогам понедельника снизился до 79,75 рубля
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Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 18.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Рубль повысился в понедельник к доллару до уровня 79,75 рубля, евро упал до 83,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 25 копеек, до 79,75 рубля, евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.