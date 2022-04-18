МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вырос против доллара и в большей степени к евро в понедельник, следует из данных Московской биржи. Участники торгов не исключили, что усиленное падение европейской валюты обусловлено подготовкой к покупке российского газа за рубли европейскими потребителями.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 25 копеек, до 79,75 рубля, евро упал на 1,67 рубля, до 83,68 рубля.

Таким образом, кросс-курс евро составил на российской площадке 1,049 доллара, тогда как на форексе он равняется 1,077 доллара.

РУБЛЬ ПРИБАВИЛ

На российском валютном рынке в понедельник преобладало укрепление рубля на фоне продолжившегося на Западе празднования католической Пасхи. Обязательные масштабные (80% от экспорта) продажи валютной выручки в отсутствие соответствующих ее покупок продолжили толкать рубль вверх.

При этом в понедельник они могли быть усилены конвертацией евро в рубли в рамках контрактов по покупке российского газа за рубли европейскими потребителями, отмечают эксперты. Впрочем, избавление банков от европейских активов на фоне подготовки Евросоюзом шестого пакета санкций также могло стать причиной активизации продаж евро на Мосбирже.

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, вырос на 0,68%, поддержав курс рубля.

Между тем, рынок нефти в понедельник преимущественно рос и вечером прибавлял 2,8% до 114,8 доллара за баррель сорта Brent, также поддерживая курс рубля. Инвесторы обратили внимание на новости из Ливии, которые поддержали ожидания ограничения предложения на рынке. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) этой страны объявила о приостановке работы на крупнейшем в стране месторождении — Шараре.

В итоге, доллар опустился к рублю на 0,3%, евро — на 2%. Рублевая цена нефти составила около 9,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Основные риски для рубля исходят от возможного падения экспортных поставок сырья, но обвал импорта и capital controls способны компенсировать эти эффекты, плюс впереди налоги, поэтому на начавшейся неделе ожидается диапазон колебаний курса 75-80 рублей за доллар, оценивает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

На выступлении в Госдуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор рассматривает дальнейший отказ от валютных ограничений, однако их полная отмена пока невозможна, напоминает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". В том числе смягчение рассматривается в части обязательной продажи валютной выручки экспортерами и несырьевого экспорта в частности, добавляет он.

"Мы полагаем, что новый шаг по ослаблению ограничений, по всей видимости, случится раньше, чем доллар вернется к уровням 8 апреля (тогда его минимум равнялся 71 рублю), предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и отмены брокерской комиссии на покупку валюты. Новые шаги могут позволить доллару на какое-то время приблизиться или даже обновить апрельский максимум (сейчас 85,32 рубля), однако в дальнейшем ожидаем его возвращения в район 80 рублей под влиянием оставшихся ограничений на движение капитала", — добавляет Кравченко.