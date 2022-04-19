МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины влияет на стоимость валют соседних стран и грозит им финансовыми проблемами, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
Как заявил на пресс-конференции Гуринша, ближайшие к Украине и России страны "увидели обесценивание своих валют".
"Это может вызвать некоторые потрясения в некоторых экономиках, может привести к дополнительной инфляции, создать некоторые финансовые проблемы", — предупредил он.
https://1prime.ru/Forex/20220419/836703270.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.