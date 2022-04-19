МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером продолжает расти к иене и стабилизируется к евро после статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,079 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,078 доллара. Курс доллара увеличивался до 128,72 иены со 126,97 иены. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимался на 0,19%, до 100,98 пункта.

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, выросло на 0,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,793 миллиона, сообщило ранее министерство торговли страны. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя.

Укрепление доллара поддерживают и ожидания по инфляции в США. Старший экономист Oxford Economics Боб Шварц (Bob Schwartz), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что инфляция еще не достигла своего пика и может ускориться до 9% с мартовских 8,5%. Позднее показатель начнет отходить от пиковых значений и к концу года опустится до 5%, считает эксперт.

В связи с этим трейдеры ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. По данным CME Group, более 90% аналитиков ожидают повышения ставки регулятора до 0,75-1% по итогам майского заседания.