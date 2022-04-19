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2022
https://1prime.ru/Forex/20220419/836703756.html
Курс доллара по итогам вторника снизился
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Рубль смог заметно укрепиться во вторник к доллару — до 78,51 рубля, но умеренно ослаб к евро к закрытию торгов — до 84,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 19.04.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль смог заметно укрепиться во вторник к доллару — до 78,51 рубля, но умеренно ослаб к евро к закрытию торгов — до 84,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,24 рубля, до 78,51 рубля, евро вырос на 42 копейки, до 84,1 рубля.