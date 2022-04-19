МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль смог заметно укрепиться во вторник к доллару — до 78,51 рубля, но умеренно ослаб к евро к закрытию торгов — до 84,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,24 рубля, до 78,51 рубля, евро вырос на 42 копейки, до 84,1 рубля.