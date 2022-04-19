МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рубль во вторник стабилизировался к доллару в районе 78,5 рубля и несущественно понизился к евро к закрытию торгов, игнорируя санкционное давление, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,24 рубля, до 78,51 рубля, евро вырос на 42 копейки, до 84,1 рубля.

"Рубль игнорирует ухудшение геополитического фона и санкционной темы, поскольку в курсообразовании рынок руководствуется факторами валютного контроля", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

РУБЛЬ НАШЕЛ РАВНОВЕСИЕ

В ходе торгов курс рубля игнорировал обвал российского рынка акций, который вернулся на уровни 24 февраля, когда участники торгов отыгрывали новости о начале военной спецоперации на Украине.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине направлена на освобождение Донецкой и Луганской республик, и сейчас начинается ее новая стадия. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

"Что касается курса российской национальной валюты, то в последнее время он стабилизировался и похоже, что нашел свое равновесное состояние. Также считают и многие члены правительства РФ, которые называют справедливым курсом 80 рублей за доллар", — отмечает аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов.

"Во вторник рубль продолжил теснить доллар, валютная пара отошла в район 78,5. Российская валюта укрепляется, несмотря на негативный геополитический фон и новые санкционные угрозы Запада. Пока действует 80%-ный норматив продажи валютной выручки экспортерами, рубль может продолжить укрепляться", — в свою очередь отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

Чернов из "Фридом Финанс" считает, что котировки рубля продолжат торги в диапазонах 78–81 рубль за доллар и 85–93 рубля за евро, в которых курс стабилизировался в апреле текущего года. Однако аналитик не исключает кратковременного, но заметного укрепление рубля на продажах 80% экспортной выручки.

"Сейчас прогнозировать их стало очень сложно, так как ЦБ расширил для этого временные рамки. Но в налоговом календаре на этой неделе нет событий, которые вынуждали бы экспортеров продавать выручку для уплаты налогов, поэтому резкое снижение котировок завтра менее вероятно, чем перед датами выплат налоговых отчислений", — поясняет эксперт.

Бахтин из "БКС Мир инвестиций" также отмечает положительную динамику на рынке рублевого долга: индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник прибавлял 1,3%. По его оценкам, в среду пара доллар-рубль может формироваться в пределах 77-82 рубля.