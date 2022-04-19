МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи с 3 до 60 дней, говорится в материалах регулятора. Аналитик рассказал, что подстегивает цены на газ

"Банк России разрешил компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", — сказано в сообщении.

Таким образом, срок продажи валютной выручки увеличен с трех до 60 рабочих дней. Смягчение правил валютного контроля улучшит возможности компаний, занимающихся несырьевым неэнергическим экспортом, по управлению валютной ликвидностью, отмечает регулятор.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 года и при необходимости может быть продлено, добавил ЦБ.