МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Удлинение периода продажи валюты для несырьевых экспортеров не сдержит рост рубля, отечественная валюта в краткосрочном периоде может укрепиться до 76,5 рубля, сказал РИА Новости главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников.

Накануне Банк России сообщил, что смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок продажи валюты до 60 дней с прежних трёх.

"По нашим оценкам, данная мера не сильно скажется на валютном рынке. Мера отразится на снижении торговой активности и выступит незначительным фактором для сдерживания укрепления рубля ввиду того, что ключевой навес долларов на валютном рынке формируется энергетическими компаниями", — говорит эксперт.

Жильников напоминает, что экспорт несырьевых и неэнергетических товаров в апреле-мае 2021 года в среднем составлял около 26%, по данным ФТС, что примерно эквивалентно 310,3 миллиона долларов в докризисное время.

Если отталкиваться от этих значений и учесть средний уровень снижения экспорта из страны (по оценкам представителей отраслей), то в текущих условиях ежедневный объем, формируемый данной категорией компаний-экспортеров, эквивалентен 248,2 миллиона долларов, что в целом схоже со снижением торговой активности во вторник. Так, объем проводимых операций 19 апреля снизился на 20% и составил 805,8 миллиона долларов, подсчитал он.

Аналитик обращает внимание, что в течение 60 дней несырьевые и неэнергетические экспортеры также обязаны реализовывать 80% своей валютной выручки, что также будет формировать отложенный спрос на национальную валюту.

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД УКРЕПИТ РУБЛЬ

"Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе курс доллара может опуститься к отметке 76,5 рубля при поддержке приближающегося налогового периода 25-28 апреля, несмотря на данное нововведение. Тем не менее, в долгосрочной перспективе мы ожидаем еще ряд послаблений от ЦБ и восстановления импорта в страну, что может вывести курс доллара к 90,5 рубля", — прогнозирует Жильников.

По его оценкам, обвал доллара к рублю в среду связан с приближающимися налоговыми выплатами отечественных компаний 25-28 апреля, что создает дополнительный избыток долларов и евро на валютном рынке. Снижение было сразу компенсировано из-за, вероятно, стоящих заявок на покупку долларов по привлекательным ценам инвесторами и импортерами, добавляет он и отмечает, что объемы на данный момент остаются в рамках средненедельных значений.

Жильников объясняет, почему налоговый период в текущей ситуации сказывается на укреплении рубля: есть, во-первых, отложенный эффект в три дня при реализации экспортной выручки и, во-вторых, есть 20% излишка, который копится месяц и при высоких ценах на сырье является значимым импульсом к укреплению (в апреле к тому же по статистике всегда сильный приток доходов в бюджет).