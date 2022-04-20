МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль уверенно растет четвертый торговый день подряд против доллара и ощутимо прибавляет к евро: курс нацвалюты поддерживает превышение продаж иностранной валюты над спросом, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск падал на 1,74 рубля, до 76,78 рубля, евро терял 1,66 рубля, до 82,44 рубля.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

На российском валютном рынке в среду сохраняется укрепление рубля к доллару – четвертый день подряд. Снижается несколько дней и евро — за исключением торгов вторника.

При этом рубль игнорирует очередные валютные послабления Банка России. Регулятор ослабил меры валютного контроля для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: теперь они должны продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления в уполномоченные банки, а не в течение трех, как было раньше.

В прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт из России составил около 191 миллиарда долларов, или 38% всего российского экспорта товаров, напоминает Юрий Попов из SberCIB Investment Research, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

На первый план для российского валютного рынка сейчас выходят фундаментальные изменения в структуре платежного баланса: существенная просадка импорта при относительно более сдержанном падении экспорта, поясняют аналитики Райффайзенбанка. Формированию дополнительного навеса на валютном рынке пока способствуют действующие меры по контролю за движением капитала, считают они.

В итоге доллар падает к рублю на 2,3%, евро — на 1,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 8,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

ЦБ РФ будет и дальше плавно смягчать установленные для резидентов валютные ограничения, что в среднесрочной перспективе вместе с продолжающимся давлением вводимых санкций на экспорт может сдвинуть локальное равновесие для курса выше 80 рублей за доллар, оценивают в Райффайзенбанке.

В ближайшие недели предложение валюты на рынке может временно снизиться на 30-40%, если экспортеры несырьевого неэнергетического сектора решат не торопиться с ее продажей – в условиях послаблений от ЦБ, рассуждает Попов из SberCIB Investment Research.

"Это окажет давление на рубль в мае-июне. Однако в ближайшие дни укрепление рубля, вероятно, продолжится. На следующей неделе курс может достичь и 75 рублей, поскольку нефтегазовые экспортеры будут активно продавать валюту для уплаты НДПИ (1,3 триллиона рублей 25 апреля), НДД и налога на прибыль (соответственно 0,3 триллиона и 0,2 триллиона 28 апреля), а экспортеры несырьевого неэнергетического сектора могут продавать валюту для уплаты налога на прибыль (0,1 триллиона рублей 28 апреля)", — оценивает он.