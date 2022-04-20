МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером несколько ускорил снижение к евро и иене после статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару рос до 1,086 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0786 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 127,68 иены со 128,90 иены. До выхода статистики показатели находились на уровнях 1,0848 доллара и 127,9 иены. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,7%, до 100,25 пункта.

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 2,7% по сравнению с показателем февраля – до 5,77 миллиона. Аналитики ожидали снижения лишь до 5,8 миллиона.

В целом ослабление доллара как к евро, так и к иене обусловлено коррекцией после предыдущего ралли. На прошлой неделе доллар подорожал к евро на 0,6%, а к иене – на 1,6%.

Аналитики Societe Generale, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, также отмечают влияние текущих президентских выборов во Франции на динамику евро в паре с долларом. Эксперты считают, что победа действующего главы государства Эмманюэля Макрона может вызвать временное ралли евро.