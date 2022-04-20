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2022
https://1prime.ru/Forex/20220420/836714682.html
Доллар на Мосбирже завершил день падением
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Рубль вырос в среду к доллару – до уровня 76,41 рубля, евро упал до 81,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал... ПРАЙМ, 20.04.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль вырос в среду к доллару – до уровня 76,41 рубля, евро упал до 81,9 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,1 рубля, до 76,41 рубля, евро — на 2,2 рубля, до 81,9 рубля.