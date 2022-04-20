МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль вырос в среду к доллару – до уровня 76,41 рубля, евро упал до 81,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,1 рубля, до 76,41 рубля, евро — на 2,2 рубля, до 81,9 рубля.