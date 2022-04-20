МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вырос четвертый торговый день подряд против доллара и ощутимо прибавил к евро в среду, следует из данных Московской биржи.

Новости по переговорам с Украиной поддержали тенденцию к укреплению российской валюты в условиях превышения предложения инвалюты над спросом на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,1 рубля, до 76,41 рубля, евро — на 2,2 рубля, до 81,9 рубля.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

На российском валютном рынке в среду сохранилось укрепление рубля к доллару – четвертый день подряд. Снижался после вчерашней приостановки этой тенденции и евро. Поддержка пришла от сообщений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева, добавил он.

При этом рубль проигнорировал очередные валютные послабления Банка России, которые должны были его ослабить. Регулятор ослабил меры валютного контроля для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора. Теперь они должны продавать 80% валютной выручки в течение 60 дней после ее поступления в уполномоченные банки, а не в течение трех, как было раньше.

На первом плане для российского валютного рынка остается существенная просадка импорта при относительно более сдержанном падении экспорта, поясняют аналитики Райффайзенбанка. Формированию дополнительного навеса предложения валюты на рынке пока способствуют действующие меры по контролю за движением капитала, считают также они.

Российский рынок акций прибавил 0,6% по индексу Мосбиржи, индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, вырос на 0,8%. Это поддержало курс рубля.

В итоге, доллар упал к рублю на 2,7%, евро — на 2,6%. Рублевая цена нефти составила около 8,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 75-82 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Под занавес апреля поддержку российской валюте оказывает фактор налогового периода, эффект которого значим в условиях низкой ликвидности, а также улучшение конъюнктуры на рынке рублевых облигаций, добавляет он.

"При этом основные ориентиры для рубля не меняются – это стабилизирующие действия Центробанка и геополитика. Несмотря на постепенное смягчение мер валютного контроля, российская валюта продолжает выглядеть сильно, сдвигая доллар в направлении 75. Предложение иностранной валюты со стороны экспортеров по-прежнему сильно превалирует над спросом. Полагаем, смягчение мер валютного контроля в обозримой перспективе продолжится", — говорит Буйволов.

Ориентир для курсов доллара и евро на завтра – диапазоны 76–80 рублей и 82–86 рублей, соответственно, оценивают аналитики "Фридом финанса".