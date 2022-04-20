МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ/Dow Jones. Доллар США достиг почти двухлетнего максимума на фоне ожидаемых повышений процентной ставки Федеральной резервной системой, сильного роста американской экономики и геополитической напряженности за рубежом.

Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против других 16 валют, рос 13 из 15 сессий, достигнув самых высоких уровней с мая 2020 года. Доллар укрепился более чем на 10% против японской иены в этом году и более чем на 5% против евро. Индекс доллара снизился в среду на 0,6%.

Наблюдаемое в этом году ралли доллара возвращает его к уровням, достигнутым во время паники на рынках в начале пандемии в марте 2020 года, когда инвесторы по всему миру покупали эту валюту, что вызвало ее дефицит в мире и интервенцию со стороны ФРС. Рост доллара повысил прибыли компаний, импортирующих товары из-за рубежа, а также увеличил покупательскую способность потребителей за рубежом. Укрепление доллара несет риск для международных компаний, делая их товары менее конкурентными за рубежом и повышая стоимость конвертирования доходов в иностранной валюте в доллары США.

Важным фактором, поддерживающим доллар, являются ожидания того, что экономический рост в США будет опережать рост в других странах, при этом ФРС сигнализирует о быстрых темпах повышения ставки в целях обуздания инфляции.

Доходность гособлигаций США подскочила до многолетних максимумов, так как инвесторы готовятся к наиболее агрессивному курсу повышений ставки более чем за 15 лет. Рыночные индикаторы показывают, что инвесторы ожидают повышения ставки по федеральным фондам до 3% к концу года, и более высокие ставки обычно привлекают инвесторов, ищущих доходности, к валюте.

“Доллар обычно растет в двух случаях: при нежелании инвесторов рисковать, а также в случае очевидного преимущества США”, — говорит Кристен Маклауд, соруководитель отдела продаж в Barclays. – Что мы видели в последние пару месяцев – с начала российско-украинского конфликта – так это то, что доллар получал поддержку от обоих факторов”.

Российская спецоперация на Украине также оказала поддержку доллару, вызвав рост инвестиций в активы-убежища, но она также несет риски для экономического роста в Европе. Этот конфликт вызвал рост цен в регионе, который сильно полагается на импорт российских энергоносителей, что осложнило задачу ЕЦБ по борьбе инфляцию и поддержании роста экономики. На прошлой неделе ЕЦБ указал на то, что он будет повышать ставки медленнее, чем ФРС.

Некоторые ожидают, что в следующем году доллар сдаст позиции. Они считают, что слабость фондового рынка и однократные события в Европе, включая президентские выборы во Франции, способствовали агрессивному росту доллара в этом месяце. Некоторые инвесторы покупают деривативы, привязанные к японской иене, в расчете на то, что доллар достиг пика и не преодолеет некий уровень. Они покупают опционы колл со способностью “отмирать”, которые теряют стоимость, если доллар сильно растет. “Многие стратегии, применяемые людьми, вызывают некоторый скептицизм относительно того, что будет преодолен некий уровень”, — отмечает Джефф Ярмоут, соруководитель отдела по торговле дериватвами в UBS Group.

Однако пока экономические данные не ухудшатся или пока ФРС не отойдет от курса на повышение ставок, о котором сигнализировала финансовым рынкам, у доллара есть потенциал для дальнейшего роста, считают аналитики.

Согласно данным Morgan Stanley, анализирующим потоки клиентов, управляющие активов и другие купили больше долларов против других валют, что отражает сохраняющийся оптимизм относительно валюты и перспектив экономики США.

“Мы обнаруживаем, что все больше инвесторов держат длинные позиции по доллару и наращивают их в ожидании роста, — говорит Дэвид Адамс, глава подразделения валютной стратегии в Morgan Stanley. – Главным вопросом является то, как выглядят перспективы мирового экономического роста в сравнении с перспективами роста в США в следующие 6-12 месяцев”.

— Автор Julia-Ambra Verlaine, julia.verlaine@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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