МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Кризис на Украине подтолкнет мир к отказу от гегемонии доллара и укрепит на международной арене позиции юаня, заявил в интервью газете Le Monde французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт назвал факторы, которые упорно тянут доллар вниз

По его данным, в 2001-2021 годах доля доллара в мировых валютных резервах снизилась с 70 до 59%. Он пояснил, что на сегодняшний день доля юаня в международных резервах еще ограничена, но она

быстро увеличивается, поскольку многие страны — особенно в Азии — пытаются уйти из зоны влияния Запада. Поэтому, как считает Аглиетта, украинский кризис должен будет ускорить "восхождение юаня на международном уровне и потерю долларом своего главенствующего положения".

Экономист считает, что Китай уже добился определенного преимущества в финансовой сфере — открыл свободное хождение цифрового юаня на своей территории и начал его выводить на международный уровень. При этом сложности с долларом появились еще в 1980-е, когда начался расцвет "неолиберальной глобализации".

Тогда развивающимся странам, переживавшим экономический рост, а также мировой экономике в целом понадобились значительные объемы валюты, но эти страны столкнулись с тем, что предложение валюты контролируют США, отметил Аглиетта, подчеркнув, что ФРС США ориентируется на финансовые потребности не всей планеты, а исключительно своей страны.

"Запад не может диктовать миру, какой должна быть демократия. А создание финансовой системы на основе сотрудничества подразумевает принятие этой разницы между подходами и установление диалога культур. Без этого будет невозможно не только избежать валютного хаоса, но и решать главные проблемы планеты, начиная с климатических изменений", — резюмировал экономист.