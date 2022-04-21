МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не рассчитывает, что в ближайшее время в России можно будет свободно приобретать наличную валюту. Санкт-Петербургская биржа заявила о готовности продавать газ в рублях

"Рассчитывать на то, что можно как-то свободно будет в ближайшее время приобретать наличную валюту — я бы на это пока не рассчитывал", — сказал Костин на встрече с состоятельными клиентами.

В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля он вернул банкам эту возможность. На период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.

"И этих средств, честно говоря, пока сейчас немного", — отметил Костин.

Одной из задач экономики сегодня становится создание механизма для предприятий, который позволит им использовать валюту "для закупок, для экспорта, для импорта и таким образом обеспечить поступление необходимых товаров, продуктов, которые нам нужны в стране", заключил глава ВТБ.

Ранее в четверг глава Костин предположил, что Банк России на следующем заседании 29 апреля может снизить ключевую ставку с 17% до 15%, а к концу года она составит 12–13%.