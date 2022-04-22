МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс юаня к доллару в пятницу показал самое резкое падение с 9 марта 2021 года, снизившись на 498 базисных пунктов, следует из заявления на сайте Народного банка Китая (ЦБ). Мосбиржа начнет торги фьючерсами на валютную пару юань-рубль

Китайский ЦБ в пятницу установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,4596, при том что днем ранее он составлял 6,4098 юаня за доллар.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.