МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс юаня к доллару в пятницу показал самое резкое падение с 9 марта 2021 года, снизившись на 498 базисных пунктов, следует из заявления на сайте Народного банка Китая (ЦБ).
Китайский ЦБ в пятницу установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,4596, при том что днем ранее он составлял 6,4098 юаня за доллар.
Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.
https://1prime.ru/Forex/20220422/836727532.html
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