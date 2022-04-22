МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене немного снижается в пятницу утром, а с начала недели вырос на 1,52% на перспективах повышения учетной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара перешел к слабому росту к евро

По состоянию на 7.45 мск курс доллара к иене уменьшается до 128,28 иены со 128,39 иены с предыдущего закрытия, курс евро к доллару растет до 1,0844 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0836 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшается на 0,01%, до 100,56 пункта.

С начала недели американская валюта подорожала к японской на 1,5%, поскольку наблюдаются сильные различия между монетарной политикой Федрезерва США и Банка Японии. Инвесторы полагают, что ФРС может продолжить повышать базовую процентную ставку с нынешних 0,25-0,5%.

По словам аналитика Piper Sandler Роберто Перли (Roberto Perli), которые приводит газета Wall Street Journal, к концу следующего года США, вероятно, перейдут к рецессии в результате агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, но все же у американской экономики лучшие перспективы, чем у европейской или японской. "Это поддержит доллар", — добавил эксперт.