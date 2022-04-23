МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Вероятно на следующей неделе курс рубля вернётся в коридор 75-80 руб./долл, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов.

"Укрепление курса на этой неделе стало результатом продажи валюты для оплаты налогов. На следующей неделе этот фактор перестанет действовать", — отметил собеседник агентства.

Наиболее значимыми для курса рубля будут ожидающиеся изменения в регулировании валютных операций со стороны Банка России, считает он.

Также на курс рубля будет влиять ситуация с валютной ликвидностью в банковской системе.

"В пятницу состоится заседание совета директоров Банка России. На рынке уже сформировался консенсус относительно того, что ключевая ставка будет снижена до 15%", — пояснил эксперт.

Поэтому само снижение ставки, скорее всего, на курс не повлияет, считает он.

Однако, могут быть объявлены новые ослабления валютного режима.