МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Банк России будет устанавливать официальные курсы доллара, евро и юаня по средневзвешенному курсу на Мосбирже с 10.00 до 15.30 мск, говорится в материалах регулятора. Доллар укрепляется на перспективах повышения ставки ФРС

"Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют….Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 мск. Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара США", — говорится в сообщении.

Ранее курс доллара рассчитывался за период с 10.00 до 16.30 мск, а для курсов евро и юаня использовалась другая методика.