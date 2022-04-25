МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Санкционная политика президента США Джо Байдена в отношении России в итоге может привести к подрыву мирового господства доллара. Об этом написал в статье для издания Jacobin обозреватель Бранко Марцетич. FP объяснил неудачу попытки Запада настроить мир против России

Он отметил, что подобные опасения высказывают все — от МВФ до инвестиционного банка Goldman Sachs. Автор пишет, что "решение американского руководства ввести ограничительные меры против Москвы может обернуться стратегической ошибкой для Вашингтона".

"Иронично, но факт: крупнейший удар по этой системе (возглавляемой долларом. — прим. ред.) она нанесет сама себе", — считает Марцетич. Он добавил, что США могут лишиться привилегии, которая позволяла им импортировать больше, чем экспортировать без риска обвала обменного курса или роста процентных ставок.

"Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошел Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает", — предупредил автор.

Марцетич также напомнил, что многие страны уже перестали считать западные банки безопасным местом для своих зарубежных активов.

"Они пришли к выводу, что зависимость от долларов в качестве резервного актива или от финансовой инфраструктуры во главе США делает их уязвимыми в случае геополитических изменений", — пояснил обозреватель Jacobin.