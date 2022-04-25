МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль в понедельник усиливает рост: евро упал до минимума с июня 2020 года в районе 77 рублей, доллар продолжает тестировать поддержку на уровне 73 рубля, следует из данных Московской биржи. В США с иронией рассказали о судьбе доллара из-за действий Байдена

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.18 мск падал на 2,48 рубля — до 72,97 рубля, евро — на 3,07 рубля, до 77,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро опускался ровно до 77 рублей — минимума с июня 2020 года.