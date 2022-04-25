Розничные клиенты "Сбера" резко нарастили покупки юаня
Розничные клиенты Сбербанка с конца февраля увеличили покупки юаня в десять раз
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Объемы безналичной покупки юаня со стороны розничных клиентов Сбербанка с конца февраля увеличились в 10 раз, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Объемы безналичной покупки юаня среди розничных клиентов банка выросли с конца февраля больше чем в 10 раз. Ранее китайская валюта уступала по популярности фунту и франку", — говорится в сообщении.
Сейчас юань находится на третьем месте по оборотам клиентов после доллара США и евро, уточнили в "Сбере". Всего в 2022 году юани покупали около 130 тысяч клиентов банка.
Директор дивизиона "Занять и сберегать" банка Сергей Широков напомнил, что до 9 сентября этого года снять со счета наличными юани нельзя в связи с тем, что ЦБ РФ ввел временный порядок операций с наличной валютой.
https://1prime.ru/Forex/20220425/836746274.html
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