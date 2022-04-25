МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Объемы безналичной покупки юаня со стороны розничных клиентов Сбербанка с конца февраля увеличились в 10 раз, сообщает пресс-служба кредитной организации. Юань торгуется на минимуме за год

"Объемы безналичной покупки юаня среди розничных клиентов банка выросли с конца февраля больше чем в 10 раз. Ранее китайская валюта уступала по популярности фунту и франку", — говорится в сообщении.

Сейчас юань находится на третьем месте по оборотам клиентов после доллара США и евро, уточнили в "Сбере". Всего в 2022 году юани покупали около 130 тысяч клиентов банка.

Директор дивизиона "Занять и сберегать" банка Сергей Широков напомнил, что до 9 сентября этого года снять со счета наличными юани нельзя в связи с тем, что ЦБ РФ ввел временный порядок операций с наличной валютой.