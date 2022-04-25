МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Изменение правил расчета официальных курсов рубля ЦБ, в том числе по отношению к юаню, облегчит внешнеторговое взаимодействие с "восточными соседями", прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Юань торгуется на минимуме за год

ЦБ РФ начинает устанавливать официальные курсы доллара, евро и юаня по средневзвешенному курсу на Московской бирже, сложившемуся с 10.00 до 15.30 мск. Ранее курсы юаня и евро рассчитывались по курсу доллара с использованием кросс-курсов с форекса. Сейчас же их репрезентативность повысится, считает регулятор.

Переход на расчет официальных курсов по средневзвешенным котировкам, а не по кросс-курсам форекса, обусловлен ростом значимости российских торгов этими валютами, рассуждает Суверов. "Сдвиг времени окончания расчета курса с 16.30 до 15.30 облегчит работу дальневосточным экономическим субъектам, ведущим внешнеторговую деятельность с восточными соседями и считающими по официальному курсу налоги, стоимость контрактов и так далее", — считает он.

Также не исключено, что теперь, например, кросс-курс "доллар-евро на евро-доллар" Московской биржи будет устойчиво отличаться от данных форекса, добавляет он.

Так, в понедельник к 14.15 мск евро на Московской бирже стоит 1,0538 доллара, а на форексе – 1,0724 доллара.