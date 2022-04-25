МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером поднимается, рынки продолжают ожидать повышение ключевой ставки ФРС, при этом трейдеры уходят от риска, что поддерживает американскую валюту, свидетельствуют данные торгов. В Китае объяснили, почему США ждет провал при попытке изолировать Россию

По состоянию на 17.49 мск курс евро к доллару снижался до 1,0711 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0794 доллара; курс доллара к иене в то же время также увеличивается — до 127,96 иены со 128,56 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) рос на 0,5%, до 101,73 пункта.

Трейдеры в понедельник больше склонны к уходу от риска, поскольку макроэкономические опасения в мире сохраняются. В результате мировые фондовые индексы в основном опускаются, особенно в Китае, где ухудшается ситуация вокруг коронавируса, а традиционно более надежный доллар — укрепляется.

Вместе с этим инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг повышения ставки ФРС США. По данным CME Group, почти 95% аналитиков ожидают повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%. А по итогам июньского заседания более 70% экспертов прогнозируют, что ставка может составить 1,5-1,75%. Ужесточение политики ФРС традиционно поддерживает доллар.