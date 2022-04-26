МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россия и Китай выстроили всю инфраструктуру, необходимую для перехода на расчеты в национальных валютах в торговле, заявил в беседе с РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Китайцы стали активнее покупать российское мороженое

Он уточнил, что сейчас в России действует уполномоченный для клиринга юаней банк, на Мосбирже ведутся торги парой рубль-юань. Кроме того, Центробанки двух стран заключили соглашение о валютном свопе. Благодаря этому доля расчетов в рублях и юанях существенно растет последние несколько лет, подчеркнул замминистра. "Уверен, что в ближайшее время мы станем свидетелями ее дальнейшего стремительного роста", — сказал он.

По словам Моргулова, текущие события наглядно продемонстрировали, что именно нацвалюты являются самой надежной и защищенной формой платежа.

Замглавы МИД отмечает, что в сложившихся новых условиях цель по наращиванию товарооборота Москвы и Пекина до 200 миллиардов долларов может быть достигнута уже к 2024 году.

Моргулов заявил, что российско-китайское сотрудничество основано на глубоком доверии и не подвержено влиянию внешней конъюнктуры. Москва и Пекин прорабатывают форматы совместной работы, которые позволят им адаптироваться к происходящим в мире изменениям, добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.