Генпрокурор поручил следить за вывозом наличной валюты
Генпрокурор Краснов поручил строго контролировать соблюдение ограничений на валютные операции
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Генпрокурор Игорь Краснов поручил транспортной прокуратуре строго контролировать соблюдение ограничений и запретов на валютные операции, говорится в докладе главы Генпрокуратуры, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Поручение главы ведомства касается, в частности, ограничений на вывоз из страны наличной валюты.
Краснов уточнил, что перед прокурорами была поставлена задача по поддержке транспортных предприятий, а также мониторингу финансово-экономического состояния таких компаний.
https://1prime.ru/Forex/20220426/836754891.html
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