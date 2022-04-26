МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Генпрокурор Игорь Краснов поручил транспортной прокуратуре строго контролировать соблюдение ограничений и запретов на валютные операции, говорится в докладе главы Генпрокуратуры, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Прокуратура выявила системные проблемы в российской авиаотрасли

Поручение главы ведомства касается, в частности, ограничений на вывоз из страны наличной валюты.

Краснов уточнил, что перед прокурорами была поставлена задача по поддержке транспортных предприятий, а также мониторингу финансово-экономического состояния таких компаний.