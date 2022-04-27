МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Банк России в первом квартале текущего года выявил 662 поддельные зарубежные банкноты — это в девять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6 080 штук), следует из данных регулятора. "Полные самолеты денег". Как страны прячут свои доллары от США

Из них в январе обнаружена 91 подделка, в феврале — 205 штук, в марте — 366 фальшивок. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары (640 штук). Поддельных банкнот евро обнаружено 17 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (две штуки), фунт стерлингов (одна штука) и норвежские кроны (две штуки).

При этом в первом квартале этого года был обнаружен 8 131 поддельный денежный знак Банка России, что на 17,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Среди них выявлено 4 890 поддельных пятитысячных банкнот, 2 115 поддельных двухтысячных банкнот, 944 поддельные банкноты номиналом 1 000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (восемь штук). При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей и 20 поддельных монет номиналом 5 рублей.