МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, когда цены подстроятся к новым реалиям

При этом, по ее словам, на курс сейчас прежде всего влияет торговое сальдо, а именно — превышение экспорта над импортом.

"Что касается валютного курса — действительно, у нас значимо изменились факторы, которые влияют на валютный курс при ограничениях движения капитала. Прежде всего на него влияние оказывает торговый счет, торговое сальдо, и… насколько экспорт в данном случае превышает импорт — и это основной фактор, хотя у нас какие-то потоки капитала остаются…", — отметила она.

"Но при этом регулятор исходит из того, что при тех ограничениях по движению капитала в рамках текущего счета, курс должен оставаться плавающим, должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры, соответственно, покупают", — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ указала, что эти ограничения по счету капитала ослабляют возможность финансовых рынков, финансовых потоков сглаживать колебания валютного курса. Она добавила, что есть сезонные колебания в рамках курса текущего счета, поэтому курс может быть более волатильным, чем при открытом счете капитала и механизме бюджетного правила. "Это два элемента, которые во многом сглаживали волатильность курса", — отметила она.

"Наверное, очень важно здесь заметить, что когда мы говорим о ценовой стабильности и об эффекте влияния динамики курса на инфляцию, то эффекты переноса валютного курса в потребительские цены — механизм останется прежним. Просто это будет определяться не с учетом капитального счета, но долями импорта, связанными с импортными издержками. В принципе, при устойчивых импортных ценах в долларах эффект переноса на рубли должен быть ровно таким же, как и раньше", — сказала Набиуллина.

"Но мы сейчас видим, что кроме того, что происходит повышение долларовых цен в целом на рынке — мировая инфляция, но и растут долларовые цены импорта для нас из-за удорожания логистики и так далее. Поэтому тактически это может выглядеть как перенос, но это отражает другие факторы, связанные с шоковым предложением", — добавила она.

Банк России не таргетирует уровень курса рубля, и задачи искать компромиссный курс для экспортеров и импортеров у регулятора нет, также сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается некоего компромиссного курса, который будет выгоден и экспортерам, и импортерам, еще раз хочу подчеркнуть, что мы не таргетируем никакой уровень курса. Мы считаем, что это благо — иметь плавающий курс, но сейчас он в рамках ограничений движения капитала. И такой задачи у нас нет — искать какой-то компромиссный курс", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.