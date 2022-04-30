МАГАДАН, 30 апр — ПРАЙМ. Рубль может стать самой крепкой в мире валютой, а золото Магаданской области его обеспечением, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в эфире телеканала ГТРК "Магадан". Золото дорожает за счет ослабления доллара

"Есть планы, а это может сделать рубль самой сильной и самой крепкой валютой в мире, как это было когда-то. Потому что он может быть обеспечен реальным драгоценным металлом – золотом. Конкретных планов, которые есть у Центробанка и правительства, я не знаю. Но, судя по информации в прессе, какие-то проработки такого уклада экономики, финансовой системы идут. И, конечно, если будут приняты такие решения, найдены такие механизмы, то колымское золото, как всегда, будет надежным обеспечением нашего российского рубля", — сказал Носов.

Ранее он заявил, что золотодобытчики Магаданской области планируют экспортировать золото, сейчас идет подготовительная работа.

Золотодобытчики Магаданской области планируют экспортировать золото, сейчас идет подготовительная работа, сообщил Носов.

"Магаданская область — регион, который почти ничего не экспортировал, кроме рыбы, рыбопродуктов, — может стать очень серьезным экспортером драгоценного металла под названием золото. И сегодня Центробанк стимулирует золотодобывающие компании заниматься или готовиться заниматься экспортом. И наши крупные золотодобывающие компании, и компании, которые занимаются добычей россыпного золота, серьезно задумались над этой задачей", — сказал Носов.

Он добавил, что в этом году все контракты, заключенные золотодобытчиками ранее, исполняются.

"Хочу сказать, нерешаемых задач нет. Возможности есть. Ведется активная работа, но результаты будут видны, наверное, во второй половине года. Но в целом 2022 год у нас обеспечен закупками золота в рамках тех контрактов, которые золотодобывающие компании подписали с банками в прошлом году", — добавил губернатор Магаданской области.