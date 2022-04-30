МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Евро может сильно пострадать в сегодняшней макроэкономической ситуации в связи с ужесточением денежной политики Соединенных Штатов и зависимости стран Евросоюза от поставок российских энергоресурсов, пишет Андреа Мураторе в статье для портала проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale. Об этом сообщает РИА Новости. Немецкая Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро

В материале отмечается, что сегодня США фактически перекладывают издержки высокой инфляции на весь остальной мир, пользуясь тем обстоятельством, что государства Евросоюза присоединились к санкциям против России и приняли на себя финансовые риски.

Мураторе отмечает, что американская экономика рисковала перегреться главным образом в связи с принятием экономических мер для борьбы с пандемией COVID-19 — это вызвало громадные расходы, дефицит и финансовые риски. Высокая инфляция в странах Евросоюза присоединилась к застою в экономике в тот момент, когда Европейский центральный банк попал в сложную ситуацию из-за того, что "мяч в этой игре" перешел на сторону ФРС США.

Таким образом, евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим", — резюмирует Мураторе.