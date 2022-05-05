МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Гражданам, имеющим сбережения в иностранной валюте, не стоит избавляться от долларов и евро без острой нужды, заявил в интервью "МК" экономист Игорь Николаев. Эксперты спрогнозировали последствия продолжения роста рубля

"Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее", — отметил экономист.



При этом он отметил, что тенденция к ослаблению курсов доллара и евро может измениться, в связи с чем обладатели валютных сбережений смогут продать их выгоднее.

В то же время Николаев предостерег от необдуманной покупки валюты, невзирая на выгодные курсы доллара и евро. По его мнению, сегодня есть смысл покупать валюту только на те деньги, которые не понадобятся в обозримом будущем.